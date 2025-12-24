У Yasno назвали єдину умову для швидкого покращення ситуації зі світлом

Відключення світла в Україні

Реклама

Проблеми в українській енергосистемі триватимуть рівно доти, доки не припиняться систематичні російські обстріли.

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю "Українській правді" пояснив, що за умови припинення ударів енергетики зможуть досить швидко стабілізувати систему, хоча на повне відновлення окремих об’єктів знадобляться тижні або навіть місяці.

Наразі ж країна стикається з двома критичними викликами одночасно: дефіцитом виробленої електроенергії та неможливістю її доставки до споживачів.

Реклама

Подвійна криза: дефіцит та розірвані мережі

За словами Коваленка, ворог цілеспрямовано б’є як по великих об’єктах генерації, так і по розподільчих мережах. Це створює ситуацію, коли навіть за наявності виробленого обсягу світла його фізично неможливо передати людям через пошкоджені трансформаторні вузли та лінії електропередач.

Швидкість ремонту безпосередньо залежить від масштабу руйнувань: якщо відновлення невеликого трансформатора займає тижні, то ремонт великих генераційних потужностей може тривати місяцями. Проте саме відсутність нових прильотів є ключовим фактором, який дозволить енергетикам "наздогнати" графік ремонтів.

Нелінійне відновлення та енергетика майбутнього

Погляд у майбутнє післявоєнної енергетики свідчить, що на її повну відбудову підуть роки. Сергій Коваленко зауважив, що цей процес не буде звичайним відновленням старих схем. Через те, що система перебуває під ударами вже четвертий рік, Україна змушена шукати нові шляхи розвитку, зокрема через масштабне впровадження "зеленої" генерації та розподілених потужностей.

Такий шлях є нелінійним і складним, проте він єдиний можливий для створення стійкої та сучасної енергосистеми після завершення бойових дій.

Реклама

Раніше ТСН.ua розповідав, як святкувати Новий рік без світла: як святкувати, якщо електрика подаватиметься за графіком або буде блекаут.