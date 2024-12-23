У YASNO пояснили, яка причина екстреного відключення електроенергії 

В Україні знову застосували екстрене відключення електроенергії. Усе через дуже високе споживання.

Про це написав гендиректор YASNO Сергій Коваленко підтвердив введення екстреного відключення електроенергії

"Укренерго дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади", - закликав фахівець.

Як раніше повідомив ДТЕК, відключення стосується Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Донеччини.

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