У Yasno розповіли, чому під час ворожих атак відбулися завчасні відключення електроенергії

Проте енергетики все тримають під контролем.

Про це у повідомленні у Facebook написав генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Зранку писав про превентивні відключення, а в коментах під постом ви скаржилися на перепади напруги. Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти.

Ми вже вивчили аксіому, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Вона працює і в цьому випадку», - йдеться у повідомленні.

«Уявімо мережу водопровідних труб: до одної великої через помпу приєднані багато маленьких, тонших. Помпа тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цю помпу розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа», - пояснив він.

Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання. Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене.

«Саме тому нас завчасно відключають під час атак.

Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту», - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що під час обстрілів у кількох областях зникло світло.

Також з'явилася інформація про підвищену загрозу ракетного удару на Черкащині: в області були застосовані запобіжні відключення електроенергії.

До того ж київський мер Віталій Кличко розповів, де в Києві пролунали вибухи 9 березня 2023 року. Після цього в деяких районах Києва та області зникло світло. Ймовірно, що електроенергію вимикали превентивно. ДТЕК повідомив, що через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Читайте також:

Ситуація непроста: росіяни влучили в енергооб'єкти, блекаут на ЗАЕС | Герман Галущенко