Укрaїнa
62
2 хв

У "єЧерзі" запрацює оновлення: водії можуть втратити місце через один документ

Від 12 травня «єЧерга» самостійно скасовуватиме записи водіїв без чинного страхування.

Руслана Сивак
Перетин кордону

У системі «єЧерга» з’явиться нова функція — автоматична перевірка наявності чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Тепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система сама перевірятиме статус «Зеленої картки» для вантажівок та автобусів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Як працюватиме новий функціонал

За його словами, цей функціонал запрацює від 12 травня. Нововведення стосується комерційних транспортних засобів, для яких страхування є обов’язковою умовою виїзду за кордон. Статус страховки відображатиметься безпосередньо в особистому кабінеті користувача. Це дозволить водіям заздалегідь бачити, чи є їхній поліс чинним, та уникати затримок в пунктах пропуску.

«Важливо: якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу „На в’їзд“. Якщо ж на цей момент страхування не буде чинним — система автоматично скасує запис«, — зазначив Олексій Кулеба.

Додаткові можливості для водіїв

Окрім статусу перевірки, в кабінеті користувача відображатиметься термін дії страхового сертифіката. Це допоможе перевізникам вчасно подовжити поліс.

Функціонал розробили спільно з Моторним (транспортним) страховим бюро України. За словами віцепрем’єр-міністра, цей крок допоможе уникати зайвих ризиків.

«Продовжуємо розвивати єЧергу як сервіс, який не лише допомагає планувати перетин кордону, а й дозволяє уникати зайвих ризиків та затримок для перевізників», — підсумував урядовець.

єЧерга — останні новини

Нагадаємо, Мінрозвитку оновило систему єЧерга для автобусів коротких маршрутів. Йдеться про маршрути протяжністю до 400 км, на яких один автобус може перетинати кордон двічі і більше разів на добу за наявності регулярного дозволу.

До слова, цифровізація українських кордонів виходить на новий рівень. Сервіс «єЧерга» готується до масштабного оновлення, яке торкнеться як звичайних мандрівників, так і професійних перевізників.

