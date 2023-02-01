Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЄС хочуть навчити удвічі більше українських солдатів воювати проти Росії — ЗМІ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
731
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЄС хочуть навчити удвічі більше українських солдатів воювати проти Росії — ЗМІ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Європейський Союз хоче подвоїти обсяги тренувальної місії для українських військових і навчати загалом 30 тис українців.

Європейські чиновники у Брюсселі оголосили, що нова мета — провести навчання для 30 тисяч українських бійців у країнах ЄС. Досі метою було навчити близько 15 тисяч солдатів.

Про це повідомляє Die Welt.

Так, у листопаді міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили рішення про початок навчальної місії. Тоді йшлося про те, що спочатку до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла за перші кілька місяців підготувати до 5 тисяч українських військових. Однак ця кількість має залежати від того, скільки військовослужбовців Міноборони України взагалі може поїхати на навчання з огляду на війну.

Нагадаємо, Польща хоче скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів замість десяти.

Читайте також:

"Євроінтеграційний Рамштайн": Україна маємо можливість пришвидшити вступ до ЄС

"Євроінтеграційний Рамштайн": Україна маємо можливість пришвидшити вступ до ЄС

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
731
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація