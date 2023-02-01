У ЄС хочуть навчити удвічі більше українських солдатів воювати проти Росії — ЗМІ

Європейські чиновники у Брюсселі оголосили, що нова мета — провести навчання для 30 тисяч українських бійців у країнах ЄС. Досі метою було навчити близько 15 тисяч солдатів.

Про це повідомляє Die Welt.

Так, у листопаді міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили рішення про початок навчальної місії. Тоді йшлося про те, що спочатку до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла за перші кілька місяців підготувати до 5 тисяч українських військових. Однак ця кількість має залежати від того, скільки військовослужбовців Міноборони України взагалі може поїхати на навчання з огляду на війну.

Нагадаємо, Польща хоче скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів замість десяти.

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