У ЄС хочуть навчити удвічі більше українських солдатів воювати проти Росії — ЗМІ

Європейський Союз хоче подвоїти обсяги тренувальної місії для українських військових і навчати загалом 30 тис українців.
Європейські чиновники у Брюсселі оголосили, що нова мета — провести навчання для 30 тисяч українських бійців у країнах ЄС. Досі метою було навчити близько 15 тисяч солдатів.
Про це повідомляє Die Welt.
Так, у листопаді міністри закордонних справ країн-членів ЄС ухвалили рішення про початок навчальної місії. Тоді йшлося про те, що спочатку до 15 тисяч українських військових мають пройти навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.
Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла за перші кілька місяців підготувати до 5 тисяч українських військових. Однак ця кількість має залежати від того, скільки військовослужбовців Міноборони України взагалі може поїхати на навчання з огляду на війну.
Нагадаємо, Польща хоче скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard 2 до п'яти тижнів замість десяти.
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