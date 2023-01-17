У ЄС наступного місяця вперше оцінять успіхи України щодо євроінтеграції – Шмигаль

У лютому цього року відбудеться перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 17 січня.

"Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою "домашню роботу", перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході Саміту Україна-ЄС", - зауважив прем‘єр.

Шмигаль додав, що, зокрема, до кінця місяця необхідно завершити конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

"Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що Україна може вступити до НАТО та Євросоюзу після перемоги у війні з Росією.

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