У ЄС назвали місяць, коли почнуться переговори з Києвом про вступ: Україна готова

Україна готова почати переговори про вступ до ЄС вже у червні.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна готова вже наприкінці червня розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українському радіо".

Пані посол наголосила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.

"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", – сказала Матернова.

Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак голова представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати протягом переговорів про вступ.

"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", – додала Матернова.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна має "джентльменську домовленість" із більшістю країн Євросоюзу про те, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнеться у червні 2024 року.

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