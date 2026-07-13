У ЄС попередили Україну про надскладну зиму: чи будуть допомагати

Кая Каллас / © Associated Press

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Європейський Союз допоможе Україні в підготовці до майбутньої зими, яка може бути дуже складною через загрозу ударів Росії по українській енергосистемі.

Про це повідомила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає «Інтерфакс-Україна».

Каллас розповіла, що разом з головою МЗС України Андрієм Сибігою вони обговорили ситуацію на полі бою та зміцнення енергетичної стійкості України. Євродипломатка переконана, що наступної зими Росія, ймовірно, знову завдаватиме ударів по українській енергосистемі.

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«Тому ми готуємося. Україні потрібні генератори, запасні частини та фінансування для ремонту», — додала вона.

За словами Каллас, головним пріоритетом для України залишається протиповітряна оборона.

«Я закликала ті держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні. Рішення Сполучених Штатів дозволити Києву виробляти ракети Patriot за ліцензією є позитивним кроком, навіть якщо це потребує часу», — підсумувала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

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