У ЄС закликали РФ негайно вивести війська із Запорізької АЕС

РФ повинна негайно вивести свої війська, техніку, обладнання та інший персонал із незаконно захопленої Запорізької АЕС. Водночас контроль над станцією має бути повернутий компетентному українському персоналу.

Про це йдеться у заяві ЄС.

В ній закликають РФ поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів

"Ми ніколи не визнаємо незаконних спроб Росії заволодіти атомною електростанцією іншої країни. Росія має вивести всі свої війська, військову техніку, обладнання та інший персонал із ЗАЕС", - вказано у тексті.

Там додають, що присутність російських військ на ЗАЕС та наявність у машинних залах військових транспортних засобів, про що повідомляло МАГАТЕ, "є неприйнятними".

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"ЄС глибоко стурбований умовами роботи українського персоналу і закликає до негайного повернення працівників, які, за повідомленнями, стали жертвами насильницьких зникнень. Недостатня кількість персоналу на ЗАЕС, 70% якого не мають дійсних українських ліцензій і не знайомі з основною технічною інформацією та процедурами роботи блочних щитів управління, становить серйозний ризик. ", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, російські загарбники переводять п'ятий енергоблок Запорізької АЕС переводять із режиму "гарячий зупин" в режим "холодний зупин".

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