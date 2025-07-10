У ЄС зробили заяву про відбудову та майбутнє України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Партнери ухвалили рішення про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. Державні кошти використовуватимуть для залучення інвестицій.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Конференції URC в Італії, пише «Суспільне».

Вона наголосила, що йдеться про майбутнє України.

Реклама

«Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій», — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, це найбільший у світі акціонерний фонд, який сприятиме інвестиціям у ключові сфери:

енергетику

транспорт

критично важливу сировину

галузі подвійного використання.

Фонд заснований спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею, а також за участі Європейського інвестиційного банку.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася про те, що ЄС має фінансові можливості для продовження підтримки України зброєю.

Реклама

За її словами, підтримка України зброєю є пріоритетом, і для цього існують необхідні фінансові інструменти. Вона детально зупинилася на механізмах, які дозволять продовжувати таку допомогу.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС має навіть не один шлях для фінансування військової підтримки України.