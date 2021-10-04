У Єврокомісії повідомили, чи розглядають наразі у ЄС скасування безвізового режиму з Україною

У Єврокомісії повідомили, чи розглядають наразі у ЄС скасування безвізового режиму з Україною

Попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу мову про його скасування не ведуть.

Очільниця групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова заявила, що наразі у ЄС не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відповім прямо: безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що Україна обрала європейське майбутнє. А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн із аналогічним прагненням", - пояснила Матернова та додала, що у теорії в Єврокомісії не виключають жодного з варіантів.

"Ми будемо і надалі моніторити антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", що включає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій", - сказала Матернова.

Нагадаємо, минулого тижня у низці ЗМІ з’явилася інформація, що нібито кілька держав ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Італія - розглядають припинення безвізу з кількома країнами, з-поміж них і з Україною. Водночас у МЗС заявили, що українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних загроз для такого рішення немає.

Новини світу: в українському МЗС прокоментували інформацію щодо припинення безвізу з ЄС

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