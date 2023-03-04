У Європарламенті розповіли про терміни щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

У Європарламенті сподіваються, що переговори про вступ України до ЄС почнуться якнайшвидше.

У Європейському парламенті сподіваються, що переговори стосовно вступу України до Євросоюзу почнуться цього року.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час спілкування із журналістами у Львові, повідомляє "Укрінформ".

"Коли ми говоримо, що Україна – це Європа, а Європа – це Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якнайшвидше. І це означає, я сподіваюся, вже цього року", - сказала очільниця Європарламенту.

Роберта Мецола також додала, що вона вражена "прогресом, якого досягнула Україна щодо рекомендацій Єврокомісії". На її переконання, ЄС також має відповідати швидкості цього поступу.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, 4 березня у Львові, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Глава держави наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської комісії та розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.

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