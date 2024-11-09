У Європі багато систем ППО стоять без діла — різка заява Зеленського

На кожних перемовинах з міжнародними партнерами, які мають відповідні системи ППО, йдеться про додатковий захист України від російського терору.

На тлі масованих повітряних ударів російської терористичної армії по українських містах президент України Володимир Зеленський звернув увагу на велику кількість систем ППО у Європі, які “стоять без діла”.

На цьому він наголосив під час традиційного вечірнього звернення в суботу, 9 листопада.

Президент нагадав, що цього тижня ворог завдав ударів по Харкову, по Донеччині, по Сумщині, по Одесі та Запоріжжю.

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“Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари”, - сказав він.

За словами Зеленського, на кожній зустрічі та на кожних перемовинах з міжнародними партнерами, які мають відповідні системи ППО, йдеться про додатковий захист України від російського терору.

“Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів”, - пообіцяв він.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена скасувала фактичну заборону на розміщення американських військових підрядників в Україні для допомоги в обслуговуванні та ремонті наданих США систем озброєння, зокрема винищувачів F-16 і систем ППО Patriot.

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