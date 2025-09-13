У Європі озвучили важливу заяву про територіальні поступки України

Кая Каллас. / © Associated Press

Прості розмови та дискусії про можливі територіальні поступки України - це шлях до пастки агресорки Російської Федерації. Тоді росіяни можуть отримати “більше, ніж вони коли-небудь наважувалися мріяти”.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики Кая Каллас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Росіяни хочуть, щоб ми обговорювали, від чого Україна повинна відмовитися заради миру, при цьому повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки", - наголосила євродипломатка.

Каллас наголошує на тому, що класична тактика РФ ведення переговорів складається з трьох кроків: Москва вимагає те, що їй ніколи не належало, потім - ставить ультиматуми і погрози силою, а врешті-решт мобілізуються голоси на Заході, які готові запропонувати Росії те, чого вона ніколи раніше не мала.

За словами дипломатки, Кремль тепер продає як компроміс, якщо він "лише" збереже території, які вже завоював. Втім, попереджає вона, “це не зовсім компроміс”, якщо до цього висувають ще й “абсолютно надмірні вимоги”.

“Ми не повинні потрапити до пастки Путіна. Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагородою за агресію буде більше війни, а не менше", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що поступки лише наближають нове вторгнення РФ. Він вкотре підтвердив: Україна не віддасть Росії свої території заради закінчення війни. Глава держави навів приклади Грузії (2008 рік) та Криму й Донбасу (2014 рік), де територіальні поступки не зупинили агресію.

