У Європі попередили про ризик ядерної аварії в Україні

АЕС в Україні / © ТСН

На спеціальній сесії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що відбулася в п’ятницю, 30 січня, у Відні, було оголошено заяву Євросоюзу про загрозу ядерної аварії в Україні через російські удари по енергетичних об’єктах.

Текст цієї заяви опублікував посол ЄС Карл Галлергард.

У заяві Євросоюзу, до якої долучилася низка інших європейських країн, йдеться про подальшу ескалацію масштабних атак Росії за допомогою безпілотників та ракет, які спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, «включаючи ті елементи, що мають вирішальне значення для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій».

«Ці атаки безпосередньо збільшують ризики для ядерної безпеки», — наголосили в документі.

У заяві Євросоюзу зазначено, що російські атаки на підстанції та лінії електропередач, які забезпечують роботу українських АЕС, ставлять під загрозу ядерну безпеку, попри те, що атомні електростанції проєктуються з кількома, різноманітними та резервними внутрішніми джерелами живлення.

«Повторні перебої з зовнішнім електропостачанням є значним фактором ризику, який зменшує резервування, збільшує залежність від систем безпеки та висуває підвищені вимоги до цих систем та аварійних служб», — йдеться в документі.

Євросоюз закликав Росію негайно припинити всі військові операції, зокрема ті, що спрямовані проти енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури України.

«Війна Росії суттєво збільшила ризик можливої ядерної аварії з потенційно серйозними наслідками для України та за її межами», — йдеться у заяві, до якої приєдналися ще 12 європейських країн, які не входять до ЄС.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 20 січня Чорнобильська АЕС та низка критичних підстанцій, що живлять українську енергосистему, опинилися під ударом. Попри тимчасове знеструмлення ЧАЕС енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.