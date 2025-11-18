У Європі шокували зізнанням, чому їхня допомога Україні не змінює перебіг війни

ЗСУ / © Associated Press

Військова допомога Україні, яку надає Європа, досі недостатня, щоб переламати ситуацію на полі бою, зокрема через відсутність чіткої стратегії ЄС щодо Росії.

Таку думку висловив комісар Єврокомісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондентка LIGA.net .

“Я ставлю собі питання: чому наша допомога Україні не завжди достатня, щоб реально змінити ситуацію? Я дохожу висновку, що, можливо, через відсутність чіткої стратегії щодо Росії ми не завжди ефективні в підтримці України. І це повторюється знову і знову”, — сказав він.

За словами Кубілюса, від початку повномасштабної війни Європа допомагала Україні “навіть більше за Сполучені Штати”. За ці три роки євродопомога становила близько 170 млрд євро. Якщо врахувати військову, гуманітарну та бюджетну допомогу, то військова підтримка чи допомога в обороні становила приблизно 60 млрд євро за три роки. Трохи схоже було і в американців, сказав комісар.

“Але якщо порахувати щороку, виходить, що наша річна допомога — близько 20 млрд євро, що становить лише 0,1% нашого ВВП. Ми готові інвестувати в оборону 5% ВВП, а наразі даємо лише 0,1%. Ось така ситуація, і ми повинні зрозуміти, як її змінити”, — підсумував Кубілюс.

Як повідомляло Politico, Єврокомісія подвоює зусилля для використання заморожених російських активів, щоб фінансувати кредит Україні обсягом 140 млрд євро. Попри це Бельгія й надалі утримується від схвалення ініціативи. Брюссель побоюється, що використання активів, які підконтрольні депозитарію Euroclear, може спровокувати дії Росії у відповідь як на території країни, так і за її межами.