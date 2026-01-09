У Європі відреагували на ракетний удар "Орешніком" по Львову: що відомо

Кая Каллас / © Associated Press

Російський ракетний удар «Орешніком» — це ескалація проти України. Ця атака по Львову має на меті попередити Європу та США.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у мережі X.

За її словами, російські атаки лише демонструють небажання Москви закінчити війну. Тому дипломатка запропонувала запровадити жорсткіші санкції проти Російської Федерації.

«Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатичні зусилля — це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів повторюватиметься, доки ми не допоможемо Україні її зламати», — написала дипломатка.

Крім того, очільниця європейської дипломатії закликала країни ЄС «зануритися у свої запаси засобів протиповітряної оборони» та негайно поставити їх Україні.

Нагадаємо, експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов вважає, що нічний удар російською ракетою «Орешнік» мав насамперед політичний і психологічний характер, а не стратегічне воєнне значення. За його словами, «це було послання, адресоване Європі». Саме тому, вважає експерт, для удару було обрано західне місто України.