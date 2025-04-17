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"У Європі вважають, що це "вічна війна": дипломат сказав, якими мають бути дії партнерів
Наші європейські партнери розуміють, що війна не закінчиться дуже скоро.
У Європі чимало країн бачать ознаки, що в Україні триває “вічна війна”. Тому ми маємо бути у стані “вічної готовності”.
Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав Володимир Омелян, політик та дипломат.
“Я б дуже хотів, щоб ми від нескінченних самітів і конференцій, перейшли вже до якоїсь конкретної діяльності. А це реальне фінансування на оборонку, збільшення номенклатури продукції, що випускається для потреб як національних армій, так і для підтримання стабільності на континенті, і здешевлення їхньої ціни. Ракетами вартістю 1 млн доларів ти багато не навоюєш”, — наголосив він.
Раніше йшлося про те, що агресорка Російська Федерація чекає від України та Європи "орієнтованості" на пошуки миру