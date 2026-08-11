У Європі вичерпуються запаси Patriot: за кожну ракету "ведуть бої" — Politico

У Європі вичерпуються запаси Patriot / © Getty Images

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Нове виробництво ракет до систем ППО Patriot дасть результат занадто пізно, запаси США виснажені через війну з Іраном, а ключові європейські донори заявляють, що майже не мають ракет-перехоплювачів, якими могли б поділитися без ризику для власної безпеки. Усе це відбувається на тлі заяв, що на Україну чекає важка зима.

Про це пише Politico.

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Європа вичерпує запаси ракет до Patriot, поки Україна готується до зимових атак РФ

Європейські країни гарячково шукають додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot, щоб передати їх Україні. А Київ намагається якнайшвидше зміцнити протибалістичний захист перед очікуваними масованими ударами Росії взимку.

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Україна потребує сотень таких ракет, аби пройти наступну зиму. Однак нові поставки ракет затримуються. Ситуацію ускладнює й те, що війна з Іраном суттєво виснажила американські арсенали, а європейські союзники застерігають, що вже віддали майже все можливе.

«Протягом останніх кількох місяців Росія щотижня випускає по нас більше ракет, ніж ми отримуємо від партнерів за місяці», — казав ексміністр оборони України Михайло Федоров.

У липні силам ППО вдалося збити лише 29 зі 195 російських балістичних ракет, тоді як ще 40 не досягли цілей.

Німеччина, яка є одним із найбільших постачальників військової допомоги Києву, вже передала декілька комплексів Patriot та ракети до них. Проте зараз Берлін змушений балансувати між гострою потребою України та дотриманням мінімальних стандартів оборони власної території й зобов’язаннями перед НАТО.

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«Тут ми дійсно досягли своїх меж. Ми також повинні забезпечити власний захист», — каже бригадний генерал Юрген Шрьодль.

Німеччина та країни Північної Європи закликають інших союзників на континенті переглянути власні можливості. Основна увага спрямована на держави, які мають на озброєнні ракети PAC-2 та PAC-3 — саме вони здатні ефективно перехоплювати швидкісні російські балістичні цілі. Мова йде, зокрема, про Польщу, Іспанію та Грецію.

Ключову роль у розв’язанні цієї проблеми відіграють США, оскільки більшість ракет PAC-3 виготовляють саме там, а будь-які угоди чи ліцензії потребують схвалення Білого дому. Під час останньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом саме ракети до Patriot були головною темою переговорів.

Спершу Трамп дав Україні надію, заявивши про можливість виробництва американських ракет в Україні за ліцензією. Однак пізніше він відмовився від цієї ідеї, зазначивши, що небезпечно віддавати Україні таку технологію, і що «США хочуть ракети також».

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Україна також підписала угоду про купівлю ракет PAC-2 німецького виробництва, але їх очікують не раніше наступного року. На тлі дефіциту снарядів для ППО Київ розглядає агресивнішу тактику — атакувати російські пускові установки.

Основний тягар допомоги наразі знову лягає на європейських партнерів. Німеччина вже передала три комплекси зі своїх складів і домовилася про поставку ще двох за схемою заміщення через США. Нідерланди зібрали для України один повний комплекс з пусковими установками, радарами та ракетами.

Проте інші країни діють стриманіше. Наприклад, Польща, яка передала у липні кілька ракет PAC-3 після особистих прохань Генсека НАТО Марка Рютте та американського командування. Може йтися всього про 5 ракет. Навіть це викликало критику з боку польської опозиції.

Країни Східної Європи все менш охоче діляться ракетами, оскільки вважають власний рівень захисту недостатнім. Іспанія підтвердила передачу певного обсягу військової допомоги. Греція наразі не оголошувала про передання зброї.

Українські дипломати продовжують точкові переговори з іншими країнами, які можуть поділитися ракетами. Америка могла б допомогти, але не спішить. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що дипломати «воюють» за кожну ракету.

США витратили майже всі далекобійні ракети у війні з Іраном

Нагадаємо, США під час війни з Іраном значною мірою вичерпали запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS та PrSM, вартість яких перевищує 1 млн доларів за одиницю.

За даними Reuters, американські військові використали «практично всі» наявні запаси цих систем, які є ключовим елементом арсеналу США та постачалися зокрема Україні. Через це затягування конфлікту, розпочатого спільно з Ізраїлем у лютому, викликає занепокоєння щодо спроможності США стримувати Росію та Китай, а президенту Дональду Трампу у разі відновлення ударів доведеться більше покладатися на ризиковані пілотовані місії.

Попри те, що джерела зазначають про часткове поповнення арсеналу Центрального командування коштом інших регіонів, точна кількість ракет, що залишилися, не розголошується. У Білому домі запевнили, що США не мають проблем із боєприпасами.

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