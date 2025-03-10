У Європи є альтернативні літаки: авіаексперт Долінце про замороження США техпідтримки F-16 для України

У першу чергу йдеться про винищувачі Mirage, які сьогодні Франція поступово виводить в експлуатацію, але є й більш сучасні літаки.

У Європі є винищувачі, які потужніші за F-16, а це і французькі Rafale, і британські Eurofighter Typhoon, і шведські Gripen.

Про це розповів авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце в етері "Еспресо".

"Щодо ситуації замороження США технічної підтримки F-16 для України, то в Європі є альтернативні платформи. У першу чергу йдеться про винищувачі Mirage, які сьогодні Франція поступово виводить в експлуатацію. Ці літаки співмірні за своїми характеристиками з F-16, які отримала Україна. Але є й більш сучасні літаки, адже на сьогодні у Франції, окрім Mirage, основний бойовий літак – Rafale. Всі завдання, які раніше виконував Mirage, зараз перекладаються на Rafale", – зауважив авіаційний експерт.

За його словами, є і британський Eurofighter Typhoon, який достатньо ефективний винищувач за своїми характеристиками, у тому числі й по системах радіоелектронної розвідки, радіоелектронного виявлення. Має радари, а в деяких модифікаціях навіть потужніше, ніж F-16 в тій версії, в якій отримала Україна. F-16 має радар 150-160 км, Eurofighter може бачити до 185 км. У F-16 бойова дальність – 550 км, Eurofighter – майже 1400 км, але бойове навантаження менше на 3 т за F-16.

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"В Європі ще є шведські винищувачі Gripen, а саме JAS 39 Gripen, які так само за своїми характеристиками відповідають рівню сучасних модифікацій F-16, навіть більш просунутих, ніж були надані Україні. Однак на сьогодні літаків Gripen виготовлена невелика кількість. Щоб Україні отримати додаткові такі літаки, то мова йтиме про їх виробництво, на що може знадобитися декілька років. Тобто по Gripen не буде швидкий процес. А щодо Mirage, то бачимо, що підготувати літаки та польотний склад можна від 6 до 8 місяців, і ці літаки вже будуть перебувати у повітряному просторі України. Аналогічні терміни будуть і для Rafale, і для Typhoon, але поки про ці літаки мова не йде", - прокоментував Богдан Долінце.

Нагадаємо, 9 березня аналітик Forbes Девід Акс повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських ВПС, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.

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