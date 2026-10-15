У Європі зробили заяву про удари по Росії: чи підтримують рішення Києва

Кая Каллас / © Associated Press

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Поновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним рішенням.

Про це завила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас перед початком саміту ЄС у Брюсселі, повідомила «ЄП».

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За її словами, таким чином Київ прагне обмежити нафтові доходи Москви, якими вона фінансує війну, адже значна частина коштів, які Росія спрямовує на агресію, надходить від продажу нафти. Тому, каже Каллас, позбавлення Кремля нафтових доходів є одним зі способів зупинити війну.

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«Щоб покласти край цій війні, треба чинити тиск на Росію, а не на Україну, змушуючи її капітулювати», — наголосила вона.

За словами високої представниці ЄС, у цьому питанні Євросоюз зберігає тверду позицію. Вона також закликала посилити тиск на Росію та виступила проти спроб змусити Україну до поступок.

«Угода» про припинення вогню — що відомо

За даними The New York Times, Вашингтон висунув Україні ультиматум щодо ударів по російських НПЗ. Президент Дональд Трамп нібито вимагає від Києва припинити атаки на нафтопереробні заводи. Однією з причин такого тиску називають зростання цін на дизельне пальне, що збільшує витрати американських фермерів напередодні сезону збирання врожаю та проміжних виборів у США.

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) наголошують, що «угода» Трампа про припинення вогню розв’язала Путіну руки. Втім, РФ навіть не думала зупиняти обстріли. Потужні атаки на об’єкти енергетики сталися 12–14 жовтня, понад пів мільйона людей залишилися без світла.

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Водночас 15 жовтня стало відомо, що Україна відновлює удари по російських НПЗ після триденної паузи. За словами президента Володимира Зеленського, Київ призупинив атаки на енергетичну інфраструктуру РФ на прохання США, однак Москва не відповіла взаємністю і продовжила бити по українській енергосистемі.

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