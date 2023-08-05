У ймовірно підбитого дроном російського танкера затопило машинне відділення - пабліки

Моніторингові канали поширюють нібито перший аудіозапис з ймовірно підбитого дроном танкера у Чорному морі поблизу Керчинської протоки.

Перемовини екіпажу: йдеться про те, що танкер SIG/Cіг не може самостійно рухатись.

"Нічого не зменшували, вона сама зупинилася (вода - ред.). Скільки прибуло, стільки прибуло. Судно в баласті. Усі танки вантажні порожні. Судно на плаву. До рівня ватерлінії вода набиралася і зупинилася", - повідомляє екіпаж. Наразі на місці працює катер "Меркурій", який прийшов на допомогу танкеру.

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Російські "ЗМІ" стверджують, що вибух припав на машинне відділення танкера, воно затоплене, саме судно має крен 1-2 градуси.

Ні українські посадовці, ні російська "влада" офіційно ще нічого не коментували у зв'язку з цією ситуацією.

Нагадаємо, у Криму 2 серпня 2023 року пролунали вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані військові аеродроми.