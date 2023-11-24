У Young Business Club відбувся другий семінар із комунікації з військовими

Young Business Club провів другий семінар для команди по комунікації з військовими, до перегляду якого можуть долучитись всі бажаючі. Серію онлайн-заходів започатковано у рамках соціальної програми клубу «Адаптація цивільних». Розмова в рамках теми «Емпатія та активне слухання при спілкуванні з військовими. Як регулювати власний емоційний стан» стосувалась роботи зі стресом, соромом і провиною, правил спілкування із військовими та того, як пережити втрату і вгамувати лють.

Головне, з чого треба виходити у спілкуванні з військовими – розуміння, що вони просто люди, зазначає спікер семінару – сімейний, кризовий та військовий психолог, психотерапевт Євгеній Лісений та наголошує, що задача цивільних не стільки допомогти, скільки бути поруч.

«Не дивлячись на те, що сталась війна, що хтось зараз служить, ми все одно ті самі люди. Котрі вміють кохати, вміють радіти, для котрих це те, що лишає нас людьми навіть в такій ситуації. Треба жити зараз», - каже Євгеній Лісений та наголошує на важливості інтеграції досвіду війни в життя, адже відсторонення заважає розумінню одне одного.

Через пережиті події, певні теми військовим болять більше, ніж цивільним. Вони вразливі до тем політики, цінностей, негативних подій в тилу – їм боляче бачити, що реальний стан речей часто не відповідає тому, якою вони хочуть бачити країну. Це не означає, що про це треба взагалі мовчати. Але варто «не лізти в душу», не спілкуватись з військовими про те, про що вони не хочуть.

Як комунікувати із бійцями, які набули інвалідність? Як і тоді, коли вони були здорові. Психолог радить згадати фільм «1+1» – оптимальним є звичайне людське спілкування, без зайвого співчуття, жалю чи, що взагалі неприйнятно, остракізму. Людина з інвалідністю має відчувати себе просто особистістю, фізичні ушкодження не визначають її характер.

Бойові дії можуть позначитись і на ментальному здоров’ї. У військових, які отримали ПТСР, можуть статись напади шоку, паніки та агресії. Це, на жаль, звичайні симптоми цього розладу. Психолог радить конкретні техніки, які можна використовувати для надання допомоги при таких нападах, зокрема тілесні та вербальні.

Семінар пройшов в формі живого спілкування з учасниками. Їх, зокрема, турбувало, як правильно говорити з людиною, яка переживає втрату. Багато у кого є друзі, знайомі чи колеги, чия близька людина загинула на війні.

«Людині, яка когось втратила, хочеться спілкуватись. І ми спілкуємось. Про те, якою була загибла людина, як сварились, де відпочивали, про що взагалі було спільне життя. Всі ці питання дуже важливі. Людина буде розповідати і поступово викарбовувати подолання горя», - каже Євгеній Лісений.

Young Business Club вже наступного тижня проведе черговий семінар. Темою буде «Алгоритм дій в складних ситуаціях. Профілактика, урегулювання і розв'язання».

Нагадаємо, запис минулого заходу можна подивитись за посиланням.