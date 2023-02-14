У загарбників закінчуються металеві жетони, якими засвідчують тіла загиблих — Генштаб

У Луганській області в окупантів закінчуються металеві жетони з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця. Тому керівництво ворожих підрозділів зобов’язало загарбників носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський солдат повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер тощо.

Про це інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 14 лютого.

Також росіян намагаються мотивувати до наступу різними методами. У деяких підрозділах обіцяють "грощові надбавки" і анонсують "доплати" за кожен кілометр просування по території України.

"У Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізацї стосовно науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо що російські військові все частіше відмовляються йти в наступ, через що їх відправляють на полігони для навчання. Про це Генштаб повідомляв у понеділок, 13 лютого.

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