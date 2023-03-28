У західних областях аварійні відключення світла через негоду – Міненерго

На заході України через погану погоду запровадили аварійні відключення світла. Ремонтні бригади вже працюють.

У західних областях України через негоду сталося пошкодження електромереж. Внаслідок цього в регіонах можливі аварійні відключення споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"У західних областях України через погіршення погодних умов та сильний вітер є пошкодження електромереж і, як наслідок, - аварійні відключення споживачів. Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання", - написав він у Telegram.

Крім того, на Житомирщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

Наразі тривають відновлювальні роботи у прифронтових районах Донецької, Херсонської та Харківської областей, які постраждали під час російських обстрілів останніми днями.

Загалом, за словами Галущенка, у вівторок, 28 березня, генерація електроенергії продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні", - зауважив міністр.

Нагадаємо, скільки доведеться платити українцям за електроенергію від 1 квітня 2023 року, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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