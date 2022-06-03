У західних областях України на суботу оголосили штормове попередження - ДСНС

У суботу, 4 червня, у західних областях України оголошено штормове попередження.

Синоптики повідомляють про І рівень небезпечності, жовтий.

Про це попереджає ДСНС.

"Увага! Вдень 4 червня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у попередженні.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 червня, через грози, град і шквали оголошено I рівень небезпечності, жовтий у центральних і східних областях країни.

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Раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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