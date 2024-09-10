У західному місті з'являться мовні інспектори: як вони працюватимуть

За словами мера міста, це є ініціатива громадськості.

В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори. Їхня мета - протидіяти поширенню російської мови.

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на сторінці у фейсбук.

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За його словами, це є ініціатива громадськості.

"У мене був у гостях Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Ми говорили багато про популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову. На жаль, російської мови побільшала в Івано-Франківську. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста зокрема", - зазначив мер міста.

Нагадаємо, соціологи розповіли, скільки людей спілкуються українською вдома.

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