У захопленій окупантами Чорнобаївці на Херсонщині пролунали вибухи: є загиблі

У Чорнобаївці зранку в районі місцевого ринку стався вибух.
Місцеві повідомляють про двох загиблих.
Про це інформує "Суспільне".
Інформацію про вибух у Чорнобаївці підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Місцеві жителі повідомляють про двох загиблих.
У телеграм-каналі "Чорнобаївські новини" спершу повідомлялося про двох загиблих та двох поранених. Згодом інформацію оновили і повідомили, що кількість поранених зросла до шести осіб. За повідомленням телеграм-каналу - стався вибух в результаті ракетного обстрілу.
За повідомленням "Суспільного", гендиректор обласної лікарні Віктор Короленко відповів журналістам, що йому не відомо про постраждалих.
" Я нічого про це не знаю і жодної інформації ми давати не будемо", - сказав Короленко.
В екстренній медичній допомозі також відповіли, що вони нічого про це не знають і ніхто до них не звертався.
Нагадаємо, Зеленський розповів про звільнення окупованого Херсона.
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