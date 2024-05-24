У Маріуполі пропагандисти закликають бойкотувати торговий центр через цінники в кольорах українського прапора.

У проросійських пабліках окупованого Маріуполя нова тема для скандалу. Причиною стали цінники в одному з торгових центрів міста, які були в кольорах українського прапора.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

"У ватних маріупольських пабліках чергова шизофренія. Шалені закликають бойкотувати один із торгових центрів через цінники кольору українського прапора. Хоча навіщо так переживати? Може, адміністрація торгового центру краще за вас знає, що повернення Маріуполя близько, ось і готується", - написав журналіст.

У захопленому Маріуполі росіяни зчинили скандал через синьо-жовті цінники в магазині / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Нагадаємо, у всіх районах Маріуполя утворилися стихійні сміттєзвалища, а каналізаційні стоки безперешкодно потрапляють до Азовського моря, забруднюючи водойми та узбережжя. Особливо критична ситуація склалася з річкою Кальчик, яка з кожним днем стає все більш забрудненою.

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