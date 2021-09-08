У Закарпатській області горів приватний двоповерховий готель: чоловік опинився у вогняній пастці (фото)

Загорання виникло на даху двоповерхового готелю.
У селі Голубине Мукачівського району Закарпатської області 8 вересня загорівся приватний будинок готельного типу.
Про це повідомляє ДСНС.
Відомо, що загорання виникло на даху будівлі. Під час ліквідації займання вогнеборці врятували чоловіка, який опинився у пастці на другому поверсі і не міг вийти на вулицю. Його спустили вниз за допомогою висувної драбини.
Загалом для ліквідації пожежі знадобилося близько двох годин. До гасіння залучались 21 вогнеборець та 4 одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
"Укрінформ" також додає, що водою пошкоджені другий та перший поверхи будівлі. Суму збитків встановлюють.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.
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