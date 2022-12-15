У Закарпатській області на березі річки виявили тіло чоловіка

Прикордонники виявили на березі Тиси потопельника. Ймовірно, це ухилянт.

Тіло чоловіка виявили на українсько-румунській ділянці кордону, що проходить по річці Тиса.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Про виявлення тіла людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, повідомили румунські прикордонники.Чоловіка без ознак життя виявили учора вранці. Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на цій ділянці кордону від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну при спробі незаконно перетнути кордону загинуло вже 12 людей.

Нагадаємо, поблизу села Кубей Болградського району Одеської області затримали трьох ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Коли чоловіків запитали, що вони роблять біля державного кордону, ті заявили, що "загубили отару овець".

Що вигадують ухилянти аби не потрапити до України

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