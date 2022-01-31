У Закарпатській області на трасу зійшли дві снігові лавини (відео)

У Закарпатській області на трасу зійшли дві снігові лавини (відео)

Сніг прибирали вантажівки, обмеження на дорозі наразі немає.

У Рахівському районі Закарпатської області на дорогу зійшли дві сніжні лавини. Висота снігового зсуву сягала семи метрів.

Про це повідомили у службі автомобільних доріг області.

Як стало відомо, подія сталася у селищі Ділове. Там на трасу Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів зійшли два снігові зсуви. Їх прибирали фронтальні навантажувачі.

“Протягом вихідних і наразі жодних ускладнень та обмежень проїзду автошляхами державного значення немає. Станом на 06:00 31 січня покриття на дорогах державного значення, здебільшого мокре. Місцями засніжене на Ужоцькому, Ялунецькому та Торунському перевалах. Для обробки покриття протягом минулої доби використали 155 тонн протиожеледної суміші та 458 тонн солі. Працювало 54 одиниці техніки”, — розповіли в службі автомобільних доріг.

Нагадаємо, що на Закарпатті пасажирки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах. Спільними зусиллями пасажирки врятували транспорт із снігової пастки.

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