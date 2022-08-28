У Закарпатській області подружжя крало квіти з могил військових для продажу на базарі (відео)

Поліція затримала 34-річного чоловіка та 35-річну жінку, які крали квіти з могил на військовому цвинтарі у Мукачеві та продавали на базарі.

Обоє зізналися у крадіжках з кладовища та пообіцяли більше такого не робити.

Про це повідомила пресслужба поліції Закарпаття.

"Двох мешканців Мукачева через крадіжки квітів із кладовища затримали у п'ятницю, 26 серпня. Крадіями виявилися чоловік і жінка віком 34 та 35 років, які перебувають в цивільному шлюбі. Зловмисники вчиняли крадіжки зранку. Квіти вони викрадали з могил Алеї Слави Героїв, де поховані військовослужбовці", — йдеться у повідомленні.

Чоловік та жінка з крадених квітів формували нові букети, які продавали на ринку та у закладах відпочинку. Поліція зафіксувала причетність мукачівців до щонайменше чотирьох таких випадків.



"Ходив на кладовище за квітами з дівчиною. Ми збирали квіти, приходили додому, переробляли ці квіти і на ринку продавали. Вибачаюсь перед рідними загиблих. Більше такого робити не буду", — сказав поліції 34-річний чоловік.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб).За крадіжки квітів із могил військових чоловіку та жінці загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, у Херсонській області затримали чоловіка, який нищив могили на цвинтарі.

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