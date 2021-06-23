У Закарпатській області туристи "застрягли" у лісі через розмиту дорогу після злив: фото негоди

Вода пошкодила лісову дорогу в Лазещинському лісництві.

У Закарпатській області в Рахівському районі рясні дощі призвели до пошкодження дороги, у результаті чого туристи, які відпочивали у лісі, виявилися заблокованими.

Про це йдеться на сторінці лісового фонду ДП "Ясінянське ЛМГ".

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Там розповіли, що червнева негода спричинила різке підняття рівня води у гірських потічках, внаслідок чого було перемито та пошкоджено лісову дорогу в Лазещинському лісництві. Туристи, які на той момент відпочивали у лісових масивах, виявилися заблоковані і не могли самостійно вибратися звідти.

На щастя, працівникам ремонтно-будівельної дільниці лісового фонду вдалося розчистити дорогу та відновити проїзд.

Нагадаємо, неподалік Маріуполя прорвало дамбу, а пляжі у Бердянську затопило каламутною водою. А у Дніпрі після зливи вулиці миттєво перетворилися на річки. На деяких шляхах тонули машини. Сотня обійсть підтоплені у низинних районах. Рятувальники знову відкачують воду, загалом у області негода знеструмила 70 населених пунктів.

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