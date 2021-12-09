У Закарпатській області затримали чоловіка, який підпалив автівку місцевого журналіста: що відомо

У Закарпатській області затримали чоловіка, який підпалив автівку місцевого журналіста: що відомо

Підозрюваному загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.

У Закарпатській області в середу, 8 грудня, затримали виконавця підпалу автомобіля журналіста регіонального інформаційного агентства.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Його також було засуджено за вчинення тяжкого злочину.

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Затриманому повідомили про підозру за статтею щодо умисного умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст.194 ККУ), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

"Перевіряється причетність фігуранта до вчинення інших незаконних дій проти представників ЗМІ", - вказали в СБУ, додавши, що наразі вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Тим часом слідчі продовжують розслідування для "встановлення і притягнення до відповідальності замовників злочину та інших осіб, причетних до протиправної діяльності".

Нагадаємо, що автомобіль Subaru Forester, який належить місцевому журналістові Павлу Білецькому, зайнявся на одній з вулиць Ужгорода в неділю, 5 грудня. Вогонь повністю знищив транспортний засіб, а також частково пошкодив автомобіль близького родича постраждалого.

За даними слідства, мотивом скоєння злочину стало боргове зобов'язання медійника. На думку є самого Білецького, підпал пов’язаний з його журналістською роботою, зокрема публікаціями на тему закарпатського золоторудника або оборудок на митниці.

Нагадаємо, раніше у Київській області спалили авто депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка.

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