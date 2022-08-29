У Закарпатській області жінка вбила ножем власного брата 

У селі Крайня Мартинка під час сімейної сварки сестра завдала ножове поранення своєму братові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські затримали жінку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

"Поліцейські Іршави отримали повідомлення від медиків про констатацію смерті 37-річного мешканця села Крайня Мартинка: на тілі чоловіка було ножове поранення. На місці події поліцейські встановили, що того вечора між потерпілим та його рідною сестрою виникла сварка. Під час суперечки 40-річна жінка завдала йому смертельне ножове поранення", - йдеться в повідомленні.

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Жінку затримали. За цим фактом слідчі поліції Іршави відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (Умисне вбивство).

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області молодик проломив товаришу голову лопатою, якою копав могили.

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