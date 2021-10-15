У Закарпатській області зіткнулися "ГАЗель" та легковик: заживо згоріли чотири людини

У Закарпатській області зіткнулися "ГАЗель" та легковик: заживо згоріли чотири людини

Обставини події з'ясовують правоохоронці.

У Закарпатській області вночі 15 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Там водій автомобіля врізався в евакуатор. Після зіткнення авто загорілося.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 04:15 на автодорозі поруч із селищем Великі Лучки Мукачівського району. Водій автомобіля Renault на швидкості врізався в припаркований евакуатор "ГАЗель", який чіпляв автівку, яка кількома годинами раніше на цьому ж місці в’їхала на узбіччі в електроопору.

Після чого авто загорілося.

В результаті аварії загинули чотири людини, включаючи водія і пасажирів. Ще одна людина отримала травми різного ступеня тяжкості.

На місці працювали рятувальники, а також слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій ВАЗа на смерть збив 14-річного хлопчика і його собаку.

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