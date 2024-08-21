У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про обшуки: що відповіли

У військкоматі відхрестилися, що мовляв ВЛК не є частиною ТЦК і складається із цивільних лікарів.

У Закарпатському обласному ТЦК пояснили що сьогоднішні обшуки відбулися не в Хустському РТЦК і його начальника Василя Зубатова, як повідомляли ЗМІ, а стосувалися військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це йдеться в офіційній заяві Закарпатського ОТЦК.

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"Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Такі твердження не мають під собою жодних доказів і є відвертим наклепом", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обшуки стосуються виключно діяльності ВЛК і є частиною перевірки "певних порушень" у сфері медичних оглядів.

У військкоматі відхрестилися, що мовляв ВЛК не є частиною ТЦК і складається із цивільних лікарів.

"Підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного відношення до цих слідчих дій", – підсумувала пресслужба ОТЦК.

Раніше видання "Укрінформ" та місцевий журналіст Віталій Глагола повідомили, що СБУ проводить обшуки у Хустському ТЦК та місцевого військкома Василя Зубатова.

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