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У західних областях України оголошено перший рівень небезпеки: що сталося (мапа)
Синоптики попередили про небезпечні гідрометеорологічні явища.
У низці областей на заході України у п’ятницю, 25 липня, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
Синоптики попередили про гідрометеорологічні явища в Україні.
«25 липня у західних областях вдень грози. Перший рівень небезпеки, жовтий», — йдеться у повідомленні.
В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.