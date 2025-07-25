У західних областях України оголошено перший рівень небезпеки: що сталося (мапа)

Гроза / © Pixabay

Реклама

У низці областей на заході України у п’ятницю, 25 липня, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Синоптики попередили про гідрометеорологічні явища в Україні.

Реклама

«25 липня у західних областях вдень грози. Перший рівень небезпеки, жовтий», — йдеться у повідомленні.

25 липня у західних областях вдень грози / © Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.