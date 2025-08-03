У жахливій аварії загинув малолітній хлопчик: фото

ДТП в Дубно

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У неділю, 3 серпня, у місті Дубно Рівненської області в аварії, в якій зіткнулися автомобілі Renault Scenic та Ford Fiesta загинув дворічний син одного з водіїв.

Про це повідомили в поліції Рівненщини.

Смертельна ДТП сталася близько 13:50 на вулиці Заводській.

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Внаслідок аварії отримали ушкодження і були госпіталізовані шестеро осіб, серед яких 32-річний водій Ford Fiesta, мешканець Здолбунова, троє його пасажирів та дві пасажирки мінівена.

Попри вжиті реанімаційні заходи, 2-річний син водія Ford від отриманих травм помер у медзакладі.

За кермом Renault Scenic перебував 68-річний рівнянин.

«Обставини ДТП встановлюються. У водіїв відібрані біологічні зразки на визначення стану спʼяніння», — повідомили у поліції.

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Нагадаємо, на Київшині депутат місцевої ради у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок якої постраждав 16-річний хлопець.