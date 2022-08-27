У закладах освіти, які працюватимуть онлайн, розмістять переселенців - Верещук

Заклади освіти, які планують працювати у режимі онлайн, розмістять внутрішньо переміщених українців для проживання.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук наголосила, що кожна сім’я, яка евакуюється з небезпечних регіонів і з ТОТ, буде забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Під час робочої наради, присвяченої проблемам внутрішньо переміщених осіб, Верещук наголосила, що розміщення всіх переселенців є першочерговим завданням влади.

"Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.

Також вирішили долучити міжнародні та національні організації до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у закладах освіти.

Нагадаємо, окрім Донецької області, обов’язкову евакуацію можуть оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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