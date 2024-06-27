У закладі відпочинку на Львівщині масово отруїлися діти

У Львівській області в одному із відпочинково-оздоровчих комплексів стався спалах кишкової інфекції. До лікарень шпиталізовано понад 20 дітей.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі екстреної допомоги.

Зазначається, що 19 хворих перебуває на стаціонарному лікуванні у Сколівській центральній лікарні, а четверо - в Стрийській міській об’єднаній лікарні. Медики оцінюють стан усіх потерпілих середньої важкості.

Своєю чергою, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України уточнив, що про хворобу дітей стало відомо ввечері 26 червня. Серед провідних симптомів у потерпілих - це загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, нудота, блювота.

Наразі розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху.

Як повідомлялося, на Вінниччині родина поласувала небезпечними грибами. Дев'ятирічного хлопчика ледь встигли врятувати медики. Дитину вже в напівпритомному стані доправили до реанімації. Батько теж потрапив до лікарні.

Ціла родина отруїлася грибами! Трагедія на Вінниччині!

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