У законопроєкті про мобілізацію є проблеми з половиною пунктів – членкиня Комітету

Соломія Бобровська зазначила, що до урядового законопроєкту ідуть також зміни у кодекси – Кримінальний та про адміністративні правопорушення.

Урядовий законопроєкт про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання, там є проблеми з половиною пунктів.

Про це розповіла народна депутатка, членкиня Комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська в ефірі "Радіо. Свобода"..

"Усі п'ять днів, коли засідав Комітет, і сьогодні ми продовжуємо засідати, іде обговорення по кожній фактично статті, і до кожної другої у нас є зауваження. Вони є або техніко-юридичного характеру, або до самого змісту цих статей", - повідомила депуатка.

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Окремо Бобровська наголосила, що до цього урядового законопроєкту ідуть ще зміни в кодекси – тобто інший законопроєкт.

"…(Ідуть зміни – ред.) в Кодекс про адміністративні правопорушення і в Кримінальний кодекс, де, власне, дуже багато неприємних речей: і збільшення штрафів, а також підвищення кримінальної відповідальності закладено. І він (цей другий законопроєкт – ред.) піде точно у спайці з цим урядовим законопроєктом", - пояснила вона.

Депутатка повідомила, що фракція "Голос" і вона особисто будуть виступати категорично проти таких підвищень, затягування гайок і дозволу Національній поліції затримувати людину від трьох годин до трьох діб з потребою з'ясування чи персональних даних, чи стоїть людина на обліку.

"Тому що ми знаєм, як це трапляється, і знаємо ці дуже часті викрадення з вулиць людей, які є незаконними. І за це не несуть, на жаль, співробітники ТЦК відповідальності", - уточнила вона.

Соломія Бобровська підкреслила, що такі речі є неприйнятними, і в українському суспільстві вони не працюють.

"Тому що українське суспільство дуже часто розуміє: а) або прияник, б) або мотивацію, ідейну в першу чергу. А не закручування, примушування, коли запит у суспільстві є величезний на довіру і справедливість", - резюмувала депутатка.

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив про те, що урядовий законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики.

Тим часом відомий юрист та адвокат Ростислав Кравець назвав новий законопроєкт "суцільним порушення прав людини і норм Конституції", зокрема щодо людей з інвалідністю. Зокрема, йдеться про ідею бронювати чоловіків із високою зарплатою або законну можливість відкупитися від мобілізації. Це, за словами юриста, "пряме порушення норм Конституції".

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