У закривавленому одязі та з ножем: як затримували хлопця, який у Харкові вбив родину та вчинив смертельну ДТП

Поліція розслідує обставини злочину.
У Харкові 16 липня затримали 20-річного хлопця, який вбив свою родину, викрав автомобіль та вчинив смертельну ДТП. Він був у закривавленому одязі та мав при собі ніж із слідами крові.
Про це повідомили в патрульній поліції Харківської області.
За даними копів, до них надійшло повідомлення про те, що невідомий вкрав автомобіль Daewoo. Згодом слідство встановило, що злодій на краденому транспортному засобі на вулиці Гвардійців Широнінців вчинив смертельну аварію.
Затримали підозрюваного на вулиці Академіка Павлова. У чоловіка був ніж зі слідами крові та закривавлений одяг.
"На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями. Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.
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