У закривавленому одязі та з ножем: як затримували хлопця, який у Харкові вбив родину та вчинив смертельну ДТП

У Харкові 16 липня затримали 20-річного хлопця, який вбив свою родину, викрав автомобіль та вчинив смертельну ДТП. Він був у закривавленому одязі та мав при собі ніж із слідами крові.

Про це повідомили в патрульній поліції Харківської області.

За даними копів, до них надійшло повідомлення про те, що невідомий вкрав автомобіль Daewoo. Згодом слідство встановило, що злодій на краденому транспортному засобі на вулиці Гвардійців Широнінців вчинив смертельну аварію.

Наслідки смертельної ДТП / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Наслідки ДТП, яку вчинив підозрюваний / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Затримали підозрюваного на вулиці Академіка Павлова. У чоловіка був ніж зі слідами крові та закривавлений одяг.

Підозрюваний у вбивствах та смертельні ДТП / Фото: Патрульна поліція Харківської області

"На його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями. Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Наразі тривають слідчі дії", - повідомили у поліції.

Після вбивств хлопець вчинив смертельну ДТП / Фото: Патрульна поліція Харківської області

У Харкові затримали підозрюваного у потрійному вбивстві / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Поліція затримала підозрюваного / Фото: Патрульна поліція Харківської області

Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину - сестру, матір та вітчима.

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