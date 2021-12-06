У Запоріжжі 16-річна дівчина-підліток стрибнула з балкона 9 поверху

У Запоріжжі 16-річна дівчина-підліток стрибнула з балкона 9 поверху

Дівчина стояла на обліку у психіатра.

У Запоріжжі дівчина вкоротила собі віку, стрибнувши з балкона на 9 поверсі.

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Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася учора, 5 грудня,близько 14:00 на вулиці Ситова. Біля під"їзду багатоповерхівки, виявили тіло 16-річної дівчини, яка покінчила життя самогубством, вистрибнувши зі спільного балкону 9-го поверху.

"Неповнолітня у 2020 році проходила стаціонарне лікування у Обласній психіатричній лікарні Запоріжжя, з діагнозом: шизофренія. За фактом внесені відомості до ЄРДР № ч. 1 ст. 115 ККУ з додатковою кваліфікацією "самогубство", - повідомила речниця поліції області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що Кам'янському Дніпропетровської області жінка вкоротила собі віку за дивних обставин. Під час прогулянки зі своїм чоловіком вона лягла під авто на дорозі.

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