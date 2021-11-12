У Запоріжжі 18-річний працівник СТО викрав чуже авто, щоб погасити кредит

У Запоріжжі 18-річний працівник СТО викрав чуже авто, щоб погасити кредит

Правоохоронці підозрюють, що у автовикрадача був спільник.

У Запоріжжі на крадіжці авто попався 18-річний студент-автомайстер. Він поцупив транспортний засіб, щоб розрахуватися з кредитом.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

У Запоріжжі чоловік заявив про викрадення свого автомобіля ВАЗ "2109", який він припаркував біля будинку на вулиці Спартака Маковського. Правоохоронці провели ряд пошукових заходів, переглянули камери спостереження і вийшли на автокрадія.

За кілька годин його розшукали і затримали за кермом викраденого легковика в селі Матвіївка.

Зловмисником виявився 18-річний студент, який навчається на автомайстра та працює на одній зі станцій технічного обслуговування автомобілів. Він пояснив правоохоронцям, що викрадене авто планував продати та погасити кредитні борги.

Правопорушника затримали, а викрадений транспортний засіб вилучили.

"У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що юнак діяв не поодинці. В рамках досудового розслідування встановлюються всі особи, причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Фігуранту, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік викрав свою колишню дружину та погрожував їй пістолетом. Свої дії він пояснив тим, що хотів помиритись із жінкою.

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