У Запоріжжі 35-річна жінка померла через отруєння невідомою речовиною: медики рятують чоловіка

Жінка загинула в перший день Нового року.
У Запоріжжі на вул. Новомосковська 1 січня 35-річна жінка померла через отруєння невідомою речовиною. Медики рятують ще одного постраждалого, 50-річного чоловіка.
Про це повідомили в Територіальному медичному об'єднанні "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради.
"На місці події працювали 2 реанімаційні бригади. На жаль, не зважаючи на проведення реанімаційних заходів, була констатована смерть жінки. Чоловік, після надання йому медичної допомоги, у важкому стані був госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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