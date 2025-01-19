У Запоріжжі археологи знайшли артефакт, якому понад 5000 років (фото)

У Запоріжжі археолог Олександр Шкаліков на узбережжі обмілілого Дніпра знайшов уламок керамічного посуду, якому, ймовірно, понад п'ять тисяч років. Знахідка була серед каміння, піску та сміття.

Про це пише Суспільне.

"Я побачив фрагмент кераміки. Це верхня частина глечика, якщо його назвемо так, або посудина. Ймовірно вона була з гострим дном і видно перехід від цієї вертикалі й до плеча. По цій лінії можна зрозуміти, який приблизно радіус", - сказав він.

Археолог Олександр Шкаліков знайшов уламок керамічного посуду / Фото: Суспільне

Шкаліков розповів, що знайдений уламок керамічного посуду належить до енеоліту і має приблизно п'ять тисяч років. Він припускає, що посуд використовували для переносу води і, ймовірно, для приготування їжі на вогні, оскільки артефакт чорного кольору, що свідчить про контакт з вогнем.

Науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця" Олег Тубольцев розповів, що стародавні фрагменти кераміки, подібні до знайденого, виготовляли переважно жінки. Кожен глечик мав особливий орнамент, який був притаманний певній родині.

Тубольцев пояснив, як виготовляли стародавні глечики: спочатку потрібно підготувати глину та зробити з неї жгути. Потім ці жгути формують у стрічки, які, накладаючи одну на одну, утворюють керамічну посудину. Це є характерним знаком культури того часу.

Нагадаємо, у США була виставлена унікальна 2000-річна шкатулка для кісток, знайдена в Ізраїлі, на якій викарбувано ім'я "Яків, син Йосифа, брат Ісуса". Надпис на оссуарії виконано давньоарамейською мовою, що співпадає з іменами батька та брата Ісуса з Назарету.

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