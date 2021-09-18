У Запоріжжі "батько-лайфхакер", щоб не платити аліменти на дітей, змінив прізвище та ім'я

У Запоріжжі "батько-лайфхакер", щоб не платити аліменти на дітей, змінив прізвище та ім'я

Чоловік мав сплачувати на двох дітей щомісячно 6 тисяч гривень.

Житель Запоріжжя вигадав лайфхак, щоб не сплачувати аліменти на дітей. Він змінив прізвище і ім'я і зажив собі спокійно... але ненадовго.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Запорожье ХЗП".

Чоловік мав сплачувати на двох дітей щомісячно 6 тисяч гривень.

"Під час виконання рішення суду виконавцем Шевченковского відділу держслужби був виявлений факт зміни даних. Після підтвердження нових відомостей з Держреєстру актів чоловіка повторно внесли до реєстру боржників і наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому заборонили виїжджати за межі країни, керувати авто і користуватися зброєю", - йдеться в публікації.

Через заборгованість чоловікові відмовили в перетині кордону, тож він змушений був заплатити борг в сумі 337 тисяч 407 гривень, 39 тисяч штрафу і 33 тисячі 450 гривень виконавчого збору.

Нагадаємо, що у Полтавській області аліментник сплатив понад 150 тисяч гривень боргу за 7 років. Чоловіка внесли до списку боржників та наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому обмежили виїзд за кордон, а також керувати автомобілем.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання