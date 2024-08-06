У Запоріжжі будують підземну школу: з'явилися фото процесу зведення

У Запоріжжі активно ведеться будівництво інноваційного освітнього об'єкту - "підземної школи", яка стане надійним укриттям для школярів та освітян.

У Запоріжжі продовжується будівництво унікального освітнього проєкту - підземної школи, яка забезпечить безпечне офлайн-навчання для тисячі учнів та вчителів в умовах російської агресії.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, наразі будівельники виконують один з найскладніших технологічних процесів - заливку нижньої монолітної плити. Це масштабна робота, яка передбачає використання 1300 кубометрів бетону та потребує безперервної праці будівельників протягом щонайменше 30 годин, як вдень, так і вночі.

У Запоріжжі будують підземну школу / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У Запоріжжі будують підземну школу / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Після завершення цього етапу розпочнеться будівництво стін та облаштування внутрішніх комунікацій. Проєкт реалізується за рахунок державної субвенції та співфінансування з обласного та міського бюджетів. Загальна вартість будівництва складає 116 мільйонів гривень.

Особливості "підземної школи":

розрахована на 1000 осіб (учнів та вчителів) у дві зміни.

включатиме 20 класів, їдальню та технологічні приміщення.

функціонуватиме як повноцінне автономне укриття.

Іван Федоров наголосив, що "підземна школа" не буде просто бетонними стінами з партами. Проєктом передбачено створення привабливого та комфортного освітнього простору під землею, куди діти захочуть приходити на навчання.

Ця унікальна освітня споруда призначена передусім для учнів Січового колегіуму, але також зможе прийняти дітей з інших навчальних закладів міста.

Нагадаємо, Харків вже продемонстрував, що підземна школа — це найкращий варіант для очного навчання біля фронту. Там уже вчилися учні і там НМТ складають випускники.

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